Реакция на трагедию: Зеленский хочет легализовать частные дома престарелых

Украинцы знают о таких платные учреждения и пользуются их услугами. Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести реформу в сфере предоставления услуг по уходу за престарелыми и людьми с инвалидностью.

В частности он выступает за сосуществование в ней государственного и частного секторов, заявил президент журналистам в Харькове, передает "Интерфакс-Украина".

"Будут законодательные инициативы, должна быть реформа. Люди смогут получать нормальные качественные услуги. Я думаю, что и частные услуги должны быть, и коммунальные услуги. Мы должны открыть, как бы там это ни звучало, но такую ​​социальную помощь, такой рынок справедливых социальных услуг должен быть открыт в Украине. Сегодня этого нет", - отметил он.

По его словам, этот вопрос должен быть решен на общегосударственном уровне, поскольку в Украине незаконно функционируют дома престарелых.

"Это нужно сделать на законодательном уровне, потому что если мы просто решим харьковский кейс, не знаем даже, сколько таких объектов в государстве. Никто этого не знает", - добавил президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в Харькове: почему пожарным не удалось спасти людей

Зеленский отметил, что украинцы знают о таких платных учреждениях и пользуются их услугами.

"То, что мне некоторые наши коллеги из правоохранительных органов сказали, что никто не знает об этом, я не думаю, что это правда: в интернете можно зарегистрироваться... стоит это в месяц от 5 до 15 тысяч гривен. Такие хосписы просто оформлять, быстро, а хосписы не платят никаких налогов, и поэтому они никоим образом не оформлены, кроме интернета", - рассказал он.

Для наработки реформы создадут рабочую группу.

"На этом трагическом кейсе нужно сделать все. Во-первых, дать полномочия городу, чтобы можно было предоставлять людям такие услуги", - отметил глава государства.

21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова произошел пожар. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом.