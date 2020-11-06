Разыграли сценарий, как в России - Кучма второй раз одержал президентство

14 ноября 1999 Леонида Кучму второй раз избрали на пост президента Украины. Во втором туре выборов с результатом 56% он победил кандидата от Компартии Украины Петра Симоненка.

Политическую карьеру Кучма начал в 1990 году. Тогда пошел в депутаты первого созыва Верховной Рады Украины, в которой стал одним из лидеров неофициальной группы "красных директоров".

Автор: Википедия Во второе Леонид Кучма стал главой государства

В октябре 1992 году занял пост премьер-министра Украины с чрезвычайными полномочиями и в июле 1994 победил Леонида Кравчука на досрочных выборах президента Украины.

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Во внутренней политике Кучма способствовал формированию государственно-олигархической системы и содержанию в одних руках законодательной, исполнительной и судебной власти. В конце первого срока Леонида Даниловича обострилось его противостояние с бывшим премьер-министром Павлом Лазаренко. Его тогда называли одним из претендентов на президентский пост. Однако он эмигрировал в США, где его арестовали за отмывание государственных средств в особо крупных размерах.

Сильнейшим оппонентом Кучмы был лидер Народного движения Украины Вячеслав Чорновил. Его гибель в 1999 году привела к разделению сил оппозиционных партий, которые не смогли выдвинуть единого кандидата. Таким образом победителями первого тура 31 октября стало Леонид Кучма, за которого проголосовало 9,5 млн человек (36,49%) и первый секретарь Центрального Комитета КПУ Петр Симоненко - 5,8 млн голосов (22,24%).

Автор: www.ednist.info Во второе Леонид Кучма стал главой государства

Эксперты указывали, что во втором туре выборов разыграли сценарий, который сработал на российский выборах за 3 года перед тем: конструктивный, по мере прозападный президент против коммунистической угрозы реванша.

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Схема сработала. Леонид Кучма получил поддержку от 15, 8 млн избирателей (56,25%) за счет тех регионов, которые традиционно голосовали против него на выборах 5-летней давности и во время первого тура.

Второй период правления Кучмы с самого начала сопровождался многочисленными конфликтами и скандалами. В январе 2000 года из-за блокирования оппозицией работы Верховной Рады ее пришлось проводить за пределами парламента. В сентябре 2000 года Кучму обвинили в исчезновении оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, о чем в ноябре последовал "кассетный скандал", когда обнародовали записи прослушивания в кабинете президента.

Автор: www.jnsm.com.ua Во второе Леонид Кучма стал главой государства

Информация о возможной причастности президента и его ближайшего окружения к убийству Гонгадзе привела к массовым акциям с требованием отставки Кучмы.

Несмотря на 2 срока пребывания у власти, Конституционный суд разрешил Кучме баллотироваться на 3 президентский срок, но он от такого шага отказался.

"Я хочу посмотреть на Украину без Кучмы вместе с вами", - сказал Кучма.

Президентство Леонида Кучмы завершилось 23 января 2005, когда президентскую присягу принес Виктор Ющенко. Леонид Данилович до сих остается единственным президентом в Украине, который занимал пост 10 лет. В последующие годы Кучма занялся благотворительностью, вернувшись в 2015 году к труду в пользу Украины как член контактной группы на переговорах с представителями России и ОБСЕ в Минске.

Первого вицепремьера Ефима Звягильского назначили и.о. премьер-министра Украины 22 сентября 1993 года. За сутки до того, парламент принял отставку предшественника - Леонида Кучмы и выразил недоверие правительству.