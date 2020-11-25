Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки

 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 576
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 765
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2367
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1728
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6453
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 738
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 558
Фото
Все фото
6
13
4
16
5
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
В новогодних витринах ЦУМа показали семейные отношения: атмосферные фото
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Активистка Femen обнажилась перед зданием Зеленского
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком (ВІДЕО)
Выносили под Show must go on: как прощались с Романом Виктюком (ВІДЕО)
Мастера новой реальности: кто победил на Jäger Music Awards
Мастера новой реальности: кто победил на Jäger Music Awards
Видео
Все видео
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
Первая леди просит сказать "нет" насилию
Первая леди просит сказать "нет" насилию
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Руководитель патрульной полиции на камеру ударил себя электрошокером Taser
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 9
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 297
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 99
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 333
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 549
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
среда, 25 ноября 2020 16:03

Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки

1 Комментировать
  Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия
Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия

По статистике, которая сохраняется в Украине уже несколько лет, около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия. Почти половина из них уверены, что секции не нужны. Показатели печально впечатляют.

Психолог сети детсадов и центра развития "Страна детства" Лилия Синипостил говорит, что секции - это не только хорошее времяпрепровождение для детей. Они положительно влияют на их личностное развитие и оценки. Более того, средняя успеваемость выше в тех "киндеров", которые посещают сразу несколько секций. Поэтому в детский центр развития стоит отдавать ребенка как можно раньше, чтобы на каждом этапе своей жизни он получил необходимые знания.

Но каким характеристикам должен соответствовать развивающий центр и какие кружки больше подходят для всех возрастов детей? Об этом мы узнали в студии развития "Страна детства".

  Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия
Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия

Когда отдавать ребенка в секции?

Работать с детьми начинают с 2-х лет. Именно в этот период у них формируется мировосприятие и базовые навыки. На занятиях в студии раннего развития совершенствуют мелкую моторику, речь, координацию движений, внимание и память.

В 3-4 года дети уже сами интересуются теми или иными занятиями. Родителям стоит прислушаться, чем именно хочет заниматься малыш и не настаивать на своем выборе. В "Стране детства" разработали такие направления дополнительного обучения, чтобы каждый "киндер" мог развить как физические, так и творческие и интеллектуальные способности. Сейчас работают кружки:

• каратэ
• живопись
• английский
• вокал
• ментальная арифметика
• танцы

Если ребенок имеет проблемы с речью, в центре есть уроки с логопедом.

В 5-6 лет заканчивается процесс формирования изгибов позвоночника, поэтому важно дать ребенку достаточно физической нагрузки, такой как танцы или каратэ. В это же время стоит задуматься над подготовкой ребенка к школе. В центре развития "Страна детства" дошкольников учат не только писать, читать, считать и понимать иностранный, но и готовят к школе с эмоциональной точки зрения.

  Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия
Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия

В общем после общения с представителем частных садов стало понятно, что специализированные центры развития должны отвечать как минимум следующим требованиям:

• Современная техника преподавания
• Качественная материально-техническая база
• Показательные публичные выступления, концерты и конкурсы

Чтобы сравнить, как Украина отстает от статистики посещения кружков в других странах. Например, только 12% украинских дошкольников и школьников регулярно посещают спортивные кружки. К сравнению, этот показатель в странах ЕС составляет около 20%, а вот в Норвегии - 74%.

Сеть детских садов "Страна детства" была основана в 2003 году Андреем и Инной Буханевич. В основе преподавания и воспитания лежит авторская учебная программа, которая тестируется и развивается в течение 17-ти лет. На ноябрь 2020 года действовало 6 садов в Киеве, один из которых полностью англоязычный. По размеру входит в топ-3 крупнейших частных дошкольных учреждений Украины. В планах расширение до 10 садов и экспансия опыта за границу. Дети участников боевых действий АТО/ООС учатся бесплатно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Cadillac сделал революцию в мире автомобильного дизайна

Научил мыть руки и делать наркоз - чем обогатил медицину Николай Пирогов

После "Телохранителя" Уитни Хьюстон полгода не снимала пижаму

С конвейера сошел последний Pontiac

Родился создатель 1-го автомобиля

Родился диктатор, который вывел страну в экономические лидеры

Языковеда приговорили к ссылке

Украинский режиссер смог обмануть Сталина

Деньги УПА использовали в Беларуси и 12 областях Украины

На корабле Черноморского флота подняли украинский флаг

Открыли музей уникальной семьи предпринимателей

Дипломата считали шпионом

Расстреляли художника Николая Ивасюка

Город пришел в упадок после регулярных землетрясений

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 23616
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 4 Просмотров: 12924
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 12258
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 8406
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 7075
Общество
Киев почтит память жертв голодоморов минутой молчания
Киев почтит память жертв голодоморов минутой молчания
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Молоток для мяса и консервный нож: показали, чем издеваются над жертвами домашнего насилия
6
Амнистия, выборы и демилитаризация: ветеран рассказал, реален ли план Кравчука
Амнистия, выборы и демилитаризация: ветеран рассказал, реален ли план Кравчука
 Просмотров: 54
Сколько украинцев живут без телефона
Сколько украинцев живут без телефона Просмотров: 117
Украинцы ответили, хотят ли диалога Путина с Зеленским
Украинцы ответили, хотят ли диалога Путина с Зеленским Просмотров: 207
Больше всего комментируют
11
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
2
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
2
Наша стратегия - вводить в заблуждение - Юрий Бутусов
Голосов: 54037
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть