Развивающие центры бьют тревогу: более 30% детей не посещают кружки

Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия

По статистике, которая сохраняется в Украине уже несколько лет, около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия. Почти половина из них уверены, что секции не нужны. Показатели печально впечатляют.

Психолог сети детсадов и центра развития "Страна детства" Лилия Синипостил говорит, что секции - это не только хорошее времяпрепровождение для детей. Они положительно влияют на их личностное развитие и оценки. Более того, средняя успеваемость выше в тех "киндеров", которые посещают сразу несколько секций. Поэтому в детский центр развития стоит отдавать ребенка как можно раньше, чтобы на каждом этапе своей жизни он получил необходимые знания.

Но каким характеристикам должен соответствовать развивающий центр и какие кружки больше подходят для всех возрастов детей? Об этом мы узнали в студии развития "Страна детства".

Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия

Когда отдавать ребенка в секции?

Работать с детьми начинают с 2-х лет. Именно в этот период у них формируется мировосприятие и базовые навыки. На занятиях в студии раннего развития совершенствуют мелкую моторику, речь, координацию движений, внимание и память.

В 3-4 года дети уже сами интересуются теми или иными занятиями. Родителям стоит прислушаться, чем именно хочет заниматься малыш и не настаивать на своем выборе. В "Стране детства" разработали такие направления дополнительного обучения, чтобы каждый "киндер" мог развить как физические, так и творческие и интеллектуальные способности. Сейчас работают кружки:

• каратэ

• живопись

• английский

• вокал

• ментальная арифметика

• танцы

Если ребенок имеет проблемы с речью, в центре есть уроки с логопедом.

В 5-6 лет заканчивается процесс формирования изгибов позвоночника, поэтому важно дать ребенку достаточно физической нагрузки, такой как танцы или каратэ. В это же время стоит задуматься над подготовкой ребенка к школе. В центре развития "Страна детства" дошкольников учат не только писать, читать, считать и понимать иностранный, но и готовят к школе с эмоциональной точки зрения.

Около 36% родителей не отводят детей в кружки или на дополнительные занятия

В общем после общения с представителем частных садов стало понятно, что специализированные центры развития должны отвечать как минимум следующим требованиям:

• Современная техника преподавания

• Качественная материально-техническая база

• Показательные публичные выступления, концерты и конкурсы

Чтобы сравнить, как Украина отстает от статистики посещения кружков в других странах. Например, только 12% украинских дошкольников и школьников регулярно посещают спортивные кружки. К сравнению, этот показатель в странах ЕС составляет около 20%, а вот в Норвегии - 74%.

Сеть детских садов "Страна детства" была основана в 2003 году Андреем и Инной Буханевич. В основе преподавания и воспитания лежит авторская учебная программа, которая тестируется и развивается в течение 17-ти лет. На ноябрь 2020 года действовало 6 садов в Киеве, один из которых полностью англоязычный. По размеру входит в топ-3 крупнейших частных дошкольных учреждений Украины. В планах расширение до 10 садов и экспансия опыта за границу. Дети участников боевых действий АТО/ООС учатся бесплатно.