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четверг, 10 сентября 2020 15:03

Разоблачили схему продажи несуществующих медицинских масок

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Разоблачили схему продажи несуществующих медицинских масок
Мошенник продал несуществующих медицинских масок на 500 тыс. грн. Фото: pixabay.com

В столице мошенник продал несуществующих медицинских масок на 500 тыс. грн.

В результате пострадали 12 организаций и 8 граждан. Среди них благотворительные организации и государственные медучреждения, сообщила прокуратура Киева.

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В феврале 2020 года мошенник создал фиктивное предприятие для продажи масок. Оформил его на подставное лицо. На профильных сайтах разместил объявления о продаже медицинских масок. Оплату за них требовал перед отправкой товара.

Мошенник удалял все номера и электронные адреса после получения денег на счет подставной фирмы. Ему объявили подозрение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Масштабную коррупцию при закупке средств индивидуальной защиты ВСУ обнаружили правоохранители. Незаконную схему организовал начальник управления командования Медицинских сил совместно с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ и чиновником Государственной инспекции по энергетическому надзору.

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