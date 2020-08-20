Разоблачили военного, который занимался коррупцией при поставках масок для ВСУ

Задержали коррупционеров после передачи им второй части отката - 600 тыс. грн. Фото: Pixabay

Масштабную коррупцию при закупке средств индивидуальной защиты ВСУ обнаружили правоохранители.

Незаконную схему организовал начальник управления командования Медицинских сил совместно с офицером медслужбы одной из бригад ВСУ и чиновником Государственной инспекции по энергетическому надзору, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Злоумышленники требовали от представителя коммерческой структуры, которая занимается продажей медицинских масок, взятку в размере 1 млн грн. За это участники схемы обещали предпринимателю обеспечить победу в открытых торгах", - написали в сообщении.

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Задержали коррупционеров после передачи им второй части отката - 600 тыс. грн.

Разделив между собой первую часть взятки, фигуранты передали часть денег другим должностным лицам из командования Медсил.

В Закарпатской области сотрудники СБУ задокументировали многомиллионную аферу с государственными средствами при закупке средств индивидуальной защиты для медицинских учреждений региона. Следствие установило, что к схеме причастны бывшие и действующие чиновники Департамента здравоохранения Закарпатской облгосадминистрации.