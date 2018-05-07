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понедельник, 07 мая 2018 17:17

Разоблачили нищих мошенников, которые выдавали себя за бабушек

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Разоблачили нищих мошенников, которые выдавали себя за бабушек
В Харькове разоблачили нищих мошенников / фото: РБК

В Харькове активисты разоблачили новый вид мошенничества - молодые девушки притворяются пожилыми людьми, чтобы попрошайничать на улицах города.

Об этом говорится в сюжете "ПравдаТУТ".

"Они показательно целуют землю, крестятся и даже угрожают бедой, если не поможешь. Именно так решили подзаработать отнюдь не пенсионеры, а молодые харьковчанки", - отмечают журналисты.

Ранее харьковский блогер Кирилл Яковлев разоблачил молодую женщину, которая изображала старушку и просила на улице милостыню. "Я увидел открытый лоб, на нем не было ни одной морщины, и руки закрыты. Зачем бабушке летом одевать платок, курточку, перчатки? Многие признаки того, что это не бабушка сидит", - рассказал Яковлев.

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В Киеве возле железнодорожного вокзала девушка просит милостыню с фотографией ребенка в руках.

"Дождь, холод, ветер. Стоит на коленях девушка и просит. В руках фото ребенка с красивыми заплетенными косичками и грустными глазами. Дайте кто сколько может - спасите жизнь, не проходите. Прохожу, но сердце гложет. Оборачиваюсь, а там одна женщина бросает деньги, человек выворачивает карманы - не жалеет", - написала Чепель.

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