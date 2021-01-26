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четверг, 28 января 2021 18:00

Разгон паники по поводу высоких тарифов выглядит как спецоперация - эксперт

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Разгон паники по поводу высоких тарифов выглядит как спецоперация - эксперт
Михаил Гончар: Россия продвигает свой "дешевый" газ, который, как известно, есть только в ловушке. Фото: Reuters

Пророссийские силы кричат, что в России можно покупать газ дешевле. Это опасно.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар.

"Во время президентской и парламентской кампаний ездили в Москву на встречу с Медведевым, Путиным, Миллером. Там Украине якобы обещали 25 процентов скидки. Хотя даже такая цена была бы выше, чем тогда на европейских хабах", - напоминает эксперт.

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Юрий Витренко выбрал неудачное время для озвучивания предложений о покупке газа у независимых российских компаний, говорит Михаил Гончар.

"Они правильные с точки зрения экономики и рынка. Но сейчас играют на руку врагу. Россия продвигает свой "дешевый" газ, который, как известно из истории приснопамятной Росукрэнерго (украинский-российская компания, основанная украинским олигархом Дмитрием Фирташем и Газпромом. В 2004-2009 годах продавала российский газ в Украину и страны ЕС. Этот бизнес связывали с российским криминальным авторитетом Семеном Могилевичем. - Gazeta.ua), есть только в ловушке.

Нынешний разгон паники по поводу высоких цен на газ и тарифов выглядит как спецоперация. Тем более, что за ней стоят те же лица, которые создавали 2004 года указанию Москвы Росукрэнерго с украинской стороны. Почему у нас антимонопольное ведомство не замечает 70-процентной концентрации в руках этой группировки конечных бенефициаров контроля над газораспределительными сетями и газсбытами. А именно они блокируют доступ Нафтогаза, который может продавать топливо дешевле, к конечному потребителю", - объясняет эксперт.

Полное интервью читайте в журнале "Країна" от 28 января.

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко предлагает разблокировать закупки газа непосредственно из России. Мол, можно покупать топливо у независимых компаний.

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Дата
28
января

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