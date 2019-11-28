"Разбойник" Годунок пойдет под суд за хулиганство

Следователи направили подозрения в суд. Фото: "Антикор"

Обвинительный акт в отношении секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка отправили в суд.

Его обвиняют в хулиганстве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского городского совета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

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Годунку грозит штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или до пяти лет лишения свободы.

Президент Владимир Зеленский выгнал секретаря Бориспольского горсовета Ярослав Годунка со встречи за то, что тот ранее был осужден. Перепалка между главой государства и чиновником произошла в Борисполе, где Зеленский 10 июля находился с рабочим визитом.