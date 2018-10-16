Рассказали, возможно ли полномасштабное наступление России из-за томоса

Томос: рассказали, возможно ли полномасштабное наступление России Фото: WOT-INFO.RU

Любая агрессия из-за томоса похоронит планы России относительно парламентских и президентских выборов в нашей стране.

Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Тарас Загородний.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию вокруг процесса предоставления автокефалии украинской церкви. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия будет употреблять "политико-дипломатические меры".

"Сейчас задача России - ускорить снятие санкций, и вся ее политика на это рассчитана. Любая агрессия похоронит их планы относительно парламентских и президентских выборов в нашей стране. Так помешают возвращению Донбасса на их условиях и надеждам решить вопрос днепровской воды для Крыма. Поэтому в военном обострении сейчас нет выгоды, а следовательно, логики. Украинское руководство однозначно сделало свою ставку на томос и удаление от Москвы. Другие силы или нейтральные, или притихли в ожидании парламентских выборов. Поэтому влиять пока не на кого", - говорит Загородний.

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Политолог считает, что ожидать полномасштабного наступления не стоит.

"Украине могут мстить дестабилизацией ситуации с помощью различных провокаций. Но Аваков уже заявил, что МВД обеспечит безопасность и правопорядок. Если возникнет необходимость противостоять экстремизму и религиозной розни, будет действовать жестко. Это не повлияет на решение о полномасштабной войне. Если бы Россия могла бы воевать, она бы воевала. Лучший момент вторжения и захвата уже потерян, когда не было боеспособной армии и техники. Армия того времени и образца 2018 года - это небо и земля. Она прошла перевооружение, модернизацию средств противовоздушной обороны, обеспечена новой техникой. Есть помощь наших союзников, которые проводят обучение боевой авиации. Россияне понимают, что полномасштабное вторжение приведет к большим жертвам для них, потому что обороняться всегда легче, чем наступать", - говорит Тарас Загородний.

Украина готовится к отражению российской агрессии в Азовском море.