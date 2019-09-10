Рассказали, стоит ли бояться политических репрессий после отмены неприкосновенности

Леонид Швец: Сейчас никто не может помешать "Слуге народа" делать, что они считают нужным. Фото: Сергей Старостенко

Верховная Рада не отменила депутатскую неприкосновенность, а урегулировала ее.

Объясняет в интервью журналу "Країна" политический обозреватель Леонид Швец.

"Действует только тогда, когда депутат занимается своей политической работой: выступает с речью, готовит запрос. Но не распространяется на его личную жизнь вне политики. Изменение должно пройти общественную проверку. Важно, чтобы в случае нарушения правоохранителей не сдерживал статус депутата. Пусть уже и прикосновенного", - отмечает он.

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Ранее снять с депутата неприкосновенность было настоящей проблемой, вспоминает эксперт.

"Имея единодушному большинство, Владимир Зеленский мог бы это сделать одним взмахом руки. Поэтому это не является большим достижением для новой власти. Сейчас никто не может помешать "Слуге народа" делать, что они считают нужным. Захотят и проголосуют за то, чтобы завтра мы измеряли температура не по Цельсию, а по Фаренгейту.

Боязни репрессий против оппозиции - это вопрос не к законодателям, а к качеству правоохранительной системы, перед которой никто не защищен", - добавляет Леонид Швец.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.