Рассказали, сколько бюджетников зачислили в украинские вузы на бакалавриат

На 10-м месте по количеству зачисленных на бюджет находится Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Фото: mon.gov.ua

Около 52 тыс. бакалавров и младших бакалавров зачислили в украинские вузы за государственный счет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Завершился еще один этап вступительной кампании 2020 - зачисление поступающих на уровня бакалаврский и младший бакалаврский на основе полного общего среднего образования на обучение за государственный счет. Высшие учебные заведения обнародовали приказы о зачислении на обучение бюджетников. Количество зачисленных на ОС "Бакалавр" составляет 51 377 человек и 425 - ОС "Младший бакалавр", - говорится в сообщении.

Первое место в рейтинге высших учебных заведений по количеству зачисленных на бюджет занимает Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Туда зачислили 3748 человек.

На 10-м месте Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича - 810 человек.

Кроме того:

- в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко зачислили 2986 человек;

- Национальный университет "Львовская политехника" - 2297;

- Львовский национальный университет имени Ивана Франко - 2108;

- Национальный авиационный университет - 1186;

- Харьковский национальный университет имени Василия Каразина - 1159;

- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 1120;

- Харьковский национальный университет радиоэлектроники - 968;

- Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины - 911 человек.

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"Отмечаем, что абитуриенты, имеющие льготы и претендуюшие на перевод на бюджет, должны предоставить в ЗВО подтверждающие документы до 11 сентября, а сам перевод состоится до 15 сентября. По состоянию на 7 сентября 2020-го количество абитуриентов, зачисленных по льготам, составляет 4722 человека. В электронном кабинете абитуриентов, которые выполнили все требования по представлению оригиналов документов в учреждения высшего образования, статус заявления изменился на "Включено в приказ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, зачисление на контракт продлится до 30 сентября. Сроки определены в Правилах приема ЗВО.

Министерство образования и науки сформировало топ-10 вузов по наибольшему количеству поданных заявлений на базе полного общего среднего образования. На первом месте КНУ им. Тараса Шевченко.