Рассказали, почему Украина не может получить от России компенсацию за преступления

Арбитраж не имеет средств реального давления на Россию. Фото: Экспресс

Международный суд в Париже постановил, что Россия должна выплатить украинскому Ощадбанку компенсацию $1,3 млрд за присвоение его активов в Крыму после аннексии. Это положительное решение для украинской стороны. Но проблема в том, что нет действенного механизма его реализации.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит экономист Александр Охрименко.

"После решения международного арбитража Украина и Россия должны сесть за стол переговоров и договориться, как именно будет происходить компенсация. Все прекрасно понимают, что этого не будет. Россияне не выполняют ни одного решения международных правовых инстанций. Поэтому Украина может арестовать активы. Но для этого нужно новое решение международного арбитража. За границей есть депозиты российских государственных банков, ценные бумаги, которыми они владеют. Также можем попытаться конфисковать недвижимость, которая является собственностью Российской Федерации в Европе. Но вряд таким образом удастся компенсировать всю сумму", - объясняет эксперт.

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Мы победить в арбитраже, но это, скорее, моральная победа, говорит он.

"Реализовать ее на практике будет крайне трудно. Международное право предусматривает покорное исполнение судебных решений со стороны стран. Арбитраж не имеет средств реального давления на Россию. То есть мы не можем заставить ее выплатить компенсацию", - считает Охрименко.

По его словам, за все время судебных процессов против России мы отсудили у агрессора очень мало денег.

"На бумаге удовлетворительное решение суда, но его невозможно выполнить. Тоже касается и спора между украинским Нафтогазом и российским Газпромом. Чтобы провести принудительное взыскание и конфискацию российского имущества, нужно много времени и дополнительные судебные процессы", - добавляет экономист.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что РФ не признает решение международного арбитража и не планирует компенсировать убытки Ощадбанка. Мол, суд в Париже не имел юрисдикции на рассмотрение иска украинского банка.