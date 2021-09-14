Рассказали о работе транспорта во время локдауна

В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер.
Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции во вторник.
"Закрывать транспорт пока не планируем. Карантин адаптивный. Требовать сертификаты в общественном транспорте нецелесообразно", - сказал он.
Для пассажиров продолжит действовать масочный режим и социальное дистанцирование.
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13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кабмин планирует ввести новый вид Сovid-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины.
Желтая зона в Украине начнет действовать не раньше конца сентября.
43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.
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