Рассказали о работе транспорта во время локдауна

Для пассажиров и дальше будет действовать масковый режим в транспорте. Фото: pixabay.com

В Украине не планируют ограничивать движение общественного транспорта во время усиления карантинных мер.

Для перевозчиков будут действовать те же требования по вакцинации, что и к другим субъектам хозяйствования, заявил премьер-министр Денис Шмигаль на пресс-конференции во вторник.

"Закрывать транспорт пока не планируем. Карантин адаптивный. Требовать сертификаты в общественном транспорте нецелесообразно", - сказал он.

Для пассажиров продолжит действовать масочный режим и социальное дистанцирование.

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13 сентября правительство одобрило изменения в постановление о карантине. Предусматривают введение привилегий для вакцинированного от коронавируса населения и для заведений с вакцинированными работниками. Кабмин планирует ввести новый вид Сovid-сертификата, который будут выдавать после первой дозы вакцины. Желтая зона в Украине начнет действовать не раньше конца сентября. 43% украинцев поддерживают введение карантинных ограничений в стране даже при условии снижения благосостояния для большинства людей.