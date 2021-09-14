В Украине камеры будут следить за соблюдением карантина

В Украине установят спецкамеры для контроля за соблюдением карантина. Фото: pixabay.com

Для контроля за соблюдением карантинных ограничений в торговых центрах установят специальные камеры мониторинга.

На уровне областей будут проводить также выездные заседания комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью LIGA.Life.

"Будут установлены специальные камеры в ТРЦ на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, не соблюдают социальную дистанцию", - сказал он.

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации более частыми станут проверки областей.

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В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируются более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. В Киеве уже проводят показательные рейды для контроля соблюдения масочного режима.