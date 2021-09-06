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понедельник, 06 сентября 2021 14:15

Рассказали о преимуществах для Covid-вакцинированных в условиях карантина

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Рассказали о преимуществах для Covid-вакцинированных в условиях карантина
Уже в ближайшее время Минздрав собирается обнародовать разработанные нормы. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения сейчас пересматривает карантинные требования в период возможного локдауна для Covid-вакцинированных.

Для привитых украинцев разрабатывают менее жесткие нормы карантина, сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1". Их обнародуют в ближайшее время.

"Мы хотим, чтобы к бизнесу и к вакцинированным людям не применяли таких жестких мер карантина. Например, бизнес сможет работать. Не будет регулироваться количество людей на один квадратный метр", - сказал он.

Подобные нормы будут действовать в отношении вакцинированного персонал и в отношении посетителей заведений.

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За последние сутки в Украине выявили 773 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 298 307 человек. Умерли 54 001 пациент, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 213 177 человек, за последние сутки – 457.

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Дата
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