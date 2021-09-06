Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

За последние сутки в Украине выявили 773 новых больных коронавирусом. Из них детей – 62, медработников – восемь.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 298 307 человек. Умерли 54 001 пациент, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 213 177 человек, за последние сутки – 457, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 23 015 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 11 283, ИФА – 1879. Также сделали 9853 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 93 случая;
Винницкая область - 36 случаев;
Волынская область - 35 случаев;
Днепропетровская область - 43 случая;
Донецкая область - 12 случаев;
Житомирская область - 47 случаев;
Запорожская область - 40 случаев;
Ивано-Франковская область - 29 случаев;
Киевская область - 20 случаев;
Кировоградская область - 11 случаев;
Луганская область - 13 случаев;
Львовская область - 56 случаев;
Николаевская область - 19 случаев;
Одесская область - 63 случая;
Полтавская область - три случая;
Ровенская область - семь случаев;
Сумская область - 28 случаев;
Тернопольская область - 61 случай;
Харьковская область - 49 случаев;
Херсонская область - 24 случая;
Хмельницкая область - три случая;
Черкасская область - 10 случаев;
Черновицкая область - 69 случаев;
Черниговская область - два случая.
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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.
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