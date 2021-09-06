Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация после выходных

Всего в Украине провели более 12 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 773 новых больных коронавирусом. Из них детей – 62, медработников – восемь.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (93), Черновицкой (69), Одесской (63), Тернопольской (61) и Львовской (56) областях.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 298 307 человек. Умерли 54 001 пациент, из них 18 – за последние сутки. Выздоровели 2 213 177 человек, за последние сутки – 457, сообщает Минздрав.

Лаборатории сделали 23 015 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 11 283, ИФА – 1879. Также сделали 9853 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 12,1 млн ПЦР-тестов.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 93 случая;

Винницкая область - 36 случаев;

Волынская область - 35 случаев;

Днепропетровская область - 43 случая;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 47 случаев;

Запорожская область - 40 случаев;

Ивано-Франковская область - 29 случаев;

Киевская область - 20 случаев;

Кировоградская область - 11 случаев;

Луганская область - 13 случаев;

Львовская область - 56 случаев;

Николаевская область - 19 случаев;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - три случая;

Ровенская область - семь случаев;

Сумская область - 28 случаев;

Тернопольская область - 61 случай;

Харьковская область - 49 случаев;

Херсонская область - 24 случая;

Хмельницкая область - три случая;

Черкасская область - 10 случаев;

Черновицкая область - 69 случаев;

Черниговская область - два случая.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.