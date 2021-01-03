Рассказали о количестве инфицированных Covid-19 на передовой

Коронавирус: какова ситуация в сутки в зоне ООС/АТО. Фото: slovoidilo.ua

По состоянию на 3 января в Вооруженных силах Украины зафиксировали 1756 случаев заражения Covid-19, из них 10- в течение суток.

На изоляции, в частности самоизоляции, находятся 312 человек, сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19. Из них в учреждения охраны госпитализированы 6 человек", - говорится в сообщении.

На лечении дома под наблюдением врачей находятся 4 военных. Состояние их здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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За последние сутки в Украине обнаружили 4 576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 158, медработников - 172. Всего, по состоянию на утро 3 января, имеем 1 074 093 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.