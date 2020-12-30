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среда, 30 декабря 2020 19:12

В ООС рассказали о ситуации на передовой

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В ООС рассказали о ситуации на передовой
Боевики один раз открывали огонь возле Авдеевки. Фото: Facebook

С начала текущих суток на Донбассе силовики один раз нарушали режим тишины.

Так, боевики один раз нарушали открывали огонь вблизи Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Одно нарушение прекращения огня зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь вооруженные формирования РФ осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций с ручного противотанкового и подствольного гранатометов", - говорится в сообщении.

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Среди украинских военнослужащих боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ.

Отмечается также, что сегодня саперы ДСНС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

Генерал-майора Сергея Кривоноса президент Владимир Зеленский освободил от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Кривоноса направили в распоряжение Министерства обороны.

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