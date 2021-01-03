Коронавирус в Украине: где больше всего заражений за последние сутки

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4 576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 158, медработников - 172.

Всего, по состоянию на утро 3 января, имеем 1 074 093 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 854 летальных. 123 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 728 865 пациентов, из них за последние сутки - 6 250, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370).

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Ситуация в областях:

г. Киев - 370 случаев;

Винницкая область - 66 случаев;

Волынская область - 93 случая;

Днепропетровская область - 404 случая;

Донецкая область - 200 случаев;

Житомирская область - 25 случаев;

Закарпатская область - 78 случаев;

Запорожская область - 301 случай;

Ивано-Франковская область - 99 случаев;

Киевская область - 303 случая;

Кировоградская область - 22 случая;

Луганская область - 85 случаев;

Львовская область - 433 случая;

Николаевская область - 454 случая;

Одесская область - 426 случаев;

Полтавская область - 197 случаев;

Ровенская область - 75 случаев;

Сумская область - 147 случаев;

Тернопольская область - 59 случаев;

Харьковская область - 68 случаев;

Херсонская область - 115 случаев;

Хмельницкая область - 14 случаев;

Черкасская область - 244 случая;

Черновицкая область - 146 случаев;

Черниговская область - 152 случая.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.