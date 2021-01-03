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воскресенье, 03 января 2021 09:25

Коронавирус в Украине: где больше всего заражений за последние сутки

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Коронавирус в Украине: где больше всего заражений за последние сутки
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 4 576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 158, медработников - 172.

Всего, по состоянию на утро 3 января, имеем 1 074 093 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 854 летальных. 123 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 728 865 пациентов, из них за последние сутки - 6 250, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370).

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Ситуация в областях:

г. Киев - 370 случаев;
Винницкая область - 66 случаев;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 404 случая;
Донецкая область - 200 случаев;
Житомирская область - 25 случаев;
Закарпатская область - 78 случаев;
Запорожская область - 301 случай;
Ивано-Франковская область - 99 случаев;
Киевская область - 303 случая;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 85 случаев;
Львовская область - 433 случая;
Николаевская область - 454 случая;
Одесская область - 426 случаев;
Полтавская область - 197 случаев;
Ровенская область - 75 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 59 случаев;
Харьковская область - 68 случаев;
Херсонская область - 115 случаев;
Хмельницкая область - 14 случаев;
Черкасская область - 244 случая;
Черновицкая область - 146 случаев;
Черниговская область - 152 случая.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.

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Дата
03
января

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