Коронавирус в Украине: где больше всего заражений за последние сутки

За последние сутки в Украине обнаружили 4 576 новых больных коронавирусом. Из них детей - 158, медработников - 172.
Всего, по состоянию на утро 3 января, имеем 1 074 093 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 854 летальных. 123 пациента умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 728 865 пациентов, из них за последние сутки - 6 250, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и Киеве (370).
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Ситуация в областях:
г. Киев - 370 случаев;
Винницкая область - 66 случаев;
Волынская область - 93 случая;
Днепропетровская область - 404 случая;
Донецкая область - 200 случаев;
Житомирская область - 25 случаев;
Закарпатская область - 78 случаев;
Запорожская область - 301 случай;
Ивано-Франковская область - 99 случаев;
Киевская область - 303 случая;
Кировоградская область - 22 случая;
Луганская область - 85 случаев;
Львовская область - 433 случая;
Николаевская область - 454 случая;
Одесская область - 426 случаев;
Полтавская область - 197 случаев;
Ровенская область - 75 случаев;
Сумская область - 147 случаев;
Тернопольская область - 59 случаев;
Харьковская область - 68 случаев;
Херсонская область - 115 случаев;
Хмельницкая область - 14 случаев;
Черкасская область - 244 случая;
Черновицкая область - 146 случаев;
Черниговская область - 152 случая.
Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.
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