Рассказали, когда на стадионы Украины начнут пускать зрителей

МЗ рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения позволило пускать ограниченное количество зрителей на матчи Премьер-лиги Украины по футболу.

Об этом говорится в письме главы Минздрава Максима Степанова УАФ, также новость прокомментировал руководитель УАФ Андрей Павелко в Facebook.

"По результатам проведения анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических ситуаций, которые вводятся в регионах Украины, опыта европейских стран, которые начали доступ зрителей к просмотру футбольных матчей, МОЗ Украины считает возможным постепенное вовлечение зрителей в частности на матчи плей-офф УПЛ сезона 2019/20 годов 25 и 29 июня в тестовом режиме ", - пишет Степанов.

Как отмечает Павелко, в случае, если опыт проведения этих матчей окажется положительным и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе МЗ рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе.





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"Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будет заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и других требований карантинного режима. Решение Минздрава - это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19 ", - отметил Павелко.

Количество инфицированных с начала пандемии составила 60 995 человек, выздоровели - 33172, умерли от Covid-19 с начала пандемии 1534 человека. Сейчас в Украине на Covid-19 болеют 26289 человек, что на 160 меньше, чем днем ранее.