Рассказали, когда на стадионы Украины начнут пускать зрителей

 
Ексклюзивы
1/5
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 1089
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7281
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 738
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 621
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1917
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3483
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 459
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2727
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 981
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
"Назначили аморального человека" - писатель о новом министре культуры
Просмотров: 900
Фото
Все фото
11
6
7
5
1
В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе медиком
В Киеве попрощались с погибшим на Донбассе медиком
Ремонт квартиры должен стоить шесть зарплат
Ремонт квартиры должен стоить шесть зарплат
В Черном море проходят украинско-американские учения &quot;Си Бриз&quot; — впечатляющие фото
В Черном море проходят украинско-американские учения "Си Бриз" — впечатляющие фото
К концу недели жару сменит прохлада
К концу недели жару сменит прохлада
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
Видео
Все видео
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
"Хорошо относился, предлагал туалет" - освобожденные заложники о террористе
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Разъяренные боевики пытались сбить украинский флаг над оккупированным Донбассом
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
Зеленский рассказал, как договаривался с террористом
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Пловца, за которым в Гидропарке бегала полиция, оправдал суд
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 108
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 252
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1296
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5184
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1449
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
21 июля 2020
Просмотров: 243
Удар не по м'ячу
Часом трапляється, що видатна у своїй справі людина стає всесвітньо відомою не завдяки цьому. Британський музикант Оззі Осборн здобув визнання не ...
среда, 22 июля 2020 19:12

Рассказали, когда на стадионы Украины начнут пускать зрителей

  Комментировать
  МЗ рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе. Фото: Reuters
МЗ рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения позволило пускать ограниченное количество зрителей на матчи Премьер-лиги Украины по футболу.

Об этом говорится в письме главы Минздрава Максима Степанова УАФ, также новость прокомментировал руководитель УАФ Андрей Павелко в Facebook.
"По результатам проведения анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических ситуаций, которые вводятся в регионах Украины, опыта европейских стран, которые начали доступ зрителей к просмотру футбольных матчей, МОЗ Украины считает возможным постепенное вовлечение зрителей в частности на матчи плей-офф УПЛ сезона 2019/20 годов 25 и 29 июня в тестовом режиме ", - пишет Степанов.

Как отмечает Павелко, в случае, если опыт проведения этих матчей окажется положительным и при благоприятной эпидемической ситуации, в августе МЗ рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на стадионе.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие области остаются без ослабления карантина

"Трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будет заполнить на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и других требований карантинного режима. Решение Минздрава - это еще одна чрезвычайно важная победа украинского футбола над COVID-19 ", - отметил Павелко.

Количество инфицированных с начала пандемии составила 60 995 человек, выздоровели - 33172, умерли от Covid-19 с начала пандемии 1534 человека. Сейчас в Украине на Covid-19 болеют 26289 человек, что на 160 меньше, чем днем ранее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Рассказали, когда на стадионы Украины начнут пускать зрителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Подозреваемого в госизмене экс-регионала выпустили из СИЗО

Самое читаемое
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн
Одна купюра, нитка и скотч: одессит пополнил себе счет на 50 тыс. грн Просмотров: 18073
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
Показали изнутри автобус, где террорист удерживал 13 заложников
8
 Просмотров: 11610
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
В Луцке мужчина захватил автобус с заложниками. Угрожает взрывчаткой
6
 Просмотров: 11007
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
Террорист в Луцке опубликовал требования. В центр города подогнали БТР
6
 1 Просмотров: 8092
Украинский разведчик рассказал о проблемах в &quot;армиях&quot; ЛДНР
Украинский разведчик рассказал о проблемах в "армиях" ЛДНР Просмотров: 8010
Общество
Боєць "Азова" в Комі после Побиття в Запоріжжі
Боєць "Азова" в Комі после Побиття в Запоріжжі Просмотров: 36
Стало известно имя украинского защитника, погибшего под Зайцевым
Стало известно имя украинского защитника, погибшего под Зайцевым Просмотров: 63
Зеленский зарегистрировал законопроект, который позволит судьям не определять залог
Зеленский зарегистрировал законопроект, который позволит судьям не определять залог Просмотров: 198
"Мы получили и отработали 4 сообщения о находках с подозрительными пакетами" - Крищенко
"Мы получили и отработали 4 сообщения о находках с подозрительными пакетами" - Крищенко Просмотров: 72
В результате обстрела боевиков загорелся лес на Луганщине
В результате обстрела боевиков загорелся лес на Луганщине Просмотров: 81
Больше всего комментируют
6
"Слуга" Шевченко, которого тоже облили зеленкой, пригрозил ветеранам: "Выжигать радикалов каленым железом"
5
За зеленку на нардепе из ОПЗЖ ветерану грозит 5 лет тюрьмы
5
Зеленский выполнил требование террориста
5
Луцкого террориста задержали
3
У Зеленского объяснили, почему сдался луцкий террорист
Голосов: 52356
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua