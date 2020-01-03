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вторник, 07 января 2020 20:23

Рассказали, когда доллар снова начнет расти

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Рассказали, когда доллар снова начнет расти
Эксперт: такие укрепления гривны не являются положительными для экономики. Фото: Укринформ

Доллар падает из-за ошибочной, чрезмерно жесткой монетарной политики Национального банка.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

"Последние несколько лет у нас кредитовались только два сектора - потребительские и торговые кредиты. Деньги в экономику, в предприятия не поступают. Поэтому люди начали искать, куда бы еще можно вложить свои деньги. Из-за высоких процентных ставок стало выгодно инвестировать в облигации государственного займа. В этом году иностранцы в них вложили около 100 миллиардов гривен. Это привело дополнительный приток валюты на внутренний рынок", - объясняет эксперт.

Но, по его словам, такие укрепления гривны не являются положительными для экономики.

"Ухудшилась деятельность экспортных предприятий. В национальной валюте у них упала выручка. Доходы в бюджет завязаны на налогах с этих предприятий, поэтому они уменьшились. Также уменьшились налоговые поступления от импорта. Импортная пошлина и НДС с импортных товаров и услуг тоже привязаны к курсу гривны к иностранным валютам", - считает Борис Кушнирук.

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Раньше лета ситуация с курсом доллара не изменится, рассказывает он.

"Но потом он неизбежно начнет расти. В этой ситуации Нацбанк должен активнее смягчать монетарную политику - снизить учетную ставку и уменьшить резервные требования. В Минфине делают свою задачу. Она заключается в том, чтобы уменьшит доходность по ОВГЗ ниже 10 процентов. Также надо увеличивать срок обращения государственных облигаций - от 5 и более лет", - добавляет эксперт.

Читайте полное интервью с Борисом Кушнируком.

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Дата
07
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