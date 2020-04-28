Рассказали, какие отрасли экономики пострадают от карантина

Владимир Дубровский: Поколение, выросшие в условиях мира и безопасности, впервые столкнулись со смертельным угрозой. Фото: Тарас Подолян

Туризм, рекреация, транспорт, гостиничный бизнес, питание, развлечения пострадают от кризиса больше всего.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Сильно страдает мелкий бизнес. Он может не пережить кризис. Есть сферы, зависимые от мобильности людей. Многие промышленные предприятия не могут организовать доставку рабочих. Меньше заденет постиндустриальные отрасли, работающих удаленно. Сектор ИТ, например", - объясняет эксперт.

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Какие будут глобальные экономические последствия пандемии никто не знает, говорит он.

"Известные модели не работают. Накладываются политические, экономические, социальные кризисы. Огромный - царит в общественном сознании. Он так же влияет на экономику. Поколения, что выросли в условиях мира и безопасности, впервые столкнулись со смертельным угрозой. Напуганные люди предоставили правительствам своих стран несвойственные для демократии полномочия. Власть получила право ограничивать свободу, вмешиваться в личную жизнь граждан. Это может привести к установлению полудиктаторских режимов волне популизма", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

Новый "Антикризисный бюджет" предусматривает падение экономики на 3,9% против ранее планируемого роста на 3,7%, среднегодовой курс гривны - 29,5 за доллар, а не 27.