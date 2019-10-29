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вторник, 29 октября 2019 11:31

Рассказали, как земельная реформа поможет привлечь инвестиции

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Рассказали, как земельная реформа поможет привлечь инвестиции
Стоит внедрять специальные налоговые режимы, связанные именно с аграрным сектором. Фото: Тарас Подолян

Та модель земельной реформы, которую предлагает новая власть, позволит получить около 20 млрд долларов.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Борис Кушнирук.

"Их можно направить на дальнейшее развитие промышленности или сельского хозяйства. А можно проесть, как это было с деньгами за "Криворожсталь". В 2005 году металлургический комбинат продали немецкой компании Mittal Steel за $ 4,8 млрд. Эти деньги правительство использовало преимущественно на повышение социальных выплат", - говорит эксперт.

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Украинская земля интересна для инвесторов, говорит Борис Кушнирук.

"Есть большие площади, хороший климат. Здесь выгодно выращивать массовые виды продукции - зерновые, масличные. Для такого производства важен масштаб.
Зарубежные компании смогут вкладывать деньги в хранение, строить хранилища. Развивать логистику - порты, железные дороги. Инвестиции нужны и в сфере речных перевозок. Стоит внедрять специальные налоговые режимы, связанные именно с аграрным сектором", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Борисом Кушнируком читайте в журнале "Країна" от 24 октября.

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Дата
29
октября

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