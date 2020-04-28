Владимир Дубровский Некоторые меры борьбы с вирусом могут стать и поддержкой для бизнеса. Фото: Тарас Подолян

Рассказали, как следует изменить правила карантина

Большинство антикризисных мер вводить поздно.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"С началом карантина надо было оказывать помощь тем, кто больше всего страдает от него. Можно даже было напечатать немного денег - это не повлекло бы масштабной инфляции, поскольку оборот денег в экономике замедлился. Стоит давать компенсации предприятиям, особенно на зарплаты. Предлагать для этого беспроцентные кредиты", - считает эксперт.

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По его мнению, было бы правильно пересмотреть условия карантина.

"Есть предприятия, которые могут работать, не подвергая опасности рабочих. Стоит смягчать ограничения относительно общественного транспорта.

Некоторые меры борьбы с вирусом могут стать и поддержкой для бизнеса. Например, курьерская доставка продуктов и других жизненно необходимых вещей больным и пожилым людям. Они не должны были бы ходить в магазин, подвергать риску себя и других. В Украине есть хорошие сервисы доставки. Надо провести тендер и за государственные деньги приобщить их к этой программе", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

Столичный метрополитен начнет работать только после соответствующего решения Кабинета министров. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Виталий Кличко