Рассказали, что будет с Филаретом после демарша

На соборе Филарета решили, что томос, который получила Украина "не соответствует уставу автокефальных церквей" а его содержание не устраивает восстановленную УПЦ КП.Филарет также решил, что все имущество, деньги и счета бывшего Киевского патриархата принадлежат восстановленной церкви. Поэтому церковь Филарета будет претендовать на все монастыри, включая Михайловским, где живет и служит митрополит Епифаний. Но почетный патриарх обещал не начинать войну за имущество. Решил подождать, пока его бывшие собратья "одумаются" и вернутся.Также Филарет считает все зарубежные приходы УПЦ КП до сих пор своими. Не передаст их Константинопольскому патриарху, как того требует томос. Фото: Gazeta.ua

- Филарет не привык быть вторым лицом в церкви. Не воспринимает вариант уступить власть. Считает, что в Православной церкви Украины его отодвинули на второстепенные позиции, - говорит в интервью Gazeta.ua религиовед Александр Саган. - Хотя Филарет оставался постоянным членом Синода. Был один из самых авторитетных иерархов в ПЦУ. Этого оказалось мало для него. Хочет быть не формальным, а реальным лидером. Именно это стало главным мотивом его демарша. В понедельник на синоде ПЦУ официально закрепят выход Филарета из церкви.

Как можно оценить решения, которые Филарет принял на своем соборе с канонической и юридической точки зрения?

- Они совершенно не являются каноническими. Ведь на Поместном соборе 15 декабря 2018-го Киевский патриархат самоликвидировался и стал частью ПЦУ. Это произошло добровольно с согласия всех присутствующих. С юридической точки зрения, решение этого собора не будут иметь никакой силы. Хотя иски от патриарха Филарета в суд из-за какого-то имущества возможны. Но никакой суд их не удовлетворит. Имуществом обладает не конкретная церковь. Украинское законодательство выписано таким образом, что ни одна церковь не является юридическим лицом. Поэтому всем имуществом владеют общины. Которые являются частью той или иной церкви. Никакой юридической перспективы возможна борьба Филарета за имущество не имеет. Вряд ли общины решат переходить обратно с признанной Поместной церкви Украины в Киевский патриархат с непонятным статусом. По Киеву во многих приходах проходят собрания, где осуждают демарш патриарха Филарета.

Если копнуть еще глубже, то до 1992-го Филарет владел только Владимирским собором. Все остальное имущество Киевский патриархат получил после объединения с частью Автокефальной церкви. Поэтому даже с моральной точки зрения любые претензии Филарета на какое-то имущество будут выглядеть очень странно.

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Как к демаршу Филарета могут отнестись в Константинополе? Рискуем потерять томос?

- Вселенский патриархат не отзовет томос. Есть четко выписанные условия, когда это можно было бы сделать. Например, если бы церковь пошла на предложение Филарета и начала менять устав, устройство ПЦУ. В нашем случае никаких таких нарушений не происходит. Просто один епископ из Украины и два из России, которые ранее были частью Киевского патриархата, отделились от Православной церкви Украины.

Действия Филарета даже расколом назвать в нельзя. Ведь раскол - это когда церковь меняет вероучения, свои обряды. Мы же видим, что происходит просто институциональное отделение трех епископов. Церковь - это не режимный объект. В ее составе находятся только по своей доброй воле. Если Филарет и его сторонники не хотят быть в составе ПЦУ, они спокойно могут выйти из него и дальше действовать самостоятельно. На сам статус поместной церкви это не повлияет.

Деятельность Филарета может притормозить процесс признания ПЦУ другими православными церквами?

- Это двоякий вопрос. С одной стороны, Москва будет использовать эту ситуацию, чтобы дискредитировать, в первую очередь, Константинопольского патриарха Варфоломея. Мол, он хотел предоставить томос, чтобы объединить разделенное украинское православие. Зато всередине самой автокефальной церкви теперь происходят конфликты.

С другой стороны, отделение Филарета улучшит шансы Православной церкви Украины на признание другими церквями. С января этого года Москва активно продвигала слухи о том, что на самом деле фигура Епифания является ширмой, а церковью до сих пор управляет Филарет. Это тормозило признание.

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Почему к Филарету негативно относится мировое православие?

Личность почетного патриарха Филарета является достаточно токсичной на международной православной арене. Это связано с его активной деятельностью в начале 2000-х. Он вмешивался в дела других православных церквей и на их каноническую территорию. Например, поддержал и интронизировал параллельного патриарха в Болгарской церкви, когда был действующий. В 1998-м Филарет выдвинул идею параллельного диптиха (список церквей. - Gazeta.ua) для непризнанных православных церквей. Поэтому есть много фактов, когда Филарет пытался каким-то образом реализовывать свою политику на чужой канонической территории. Это вызвало непринятие его личности. Вариант, что Филарет до сих пор руководит Православной церковью Украины, сдерживал другие церкви делать шаги в пользу ПЦУ. Сегодня этот фактор снят и процесс признания оживится.

Как дальше будут развиваться события?

- У нас очень мало желающих снова переходить в церковь с неопределенным статусом. Быть отделенными от мирового православия. К Филарету на его собор приехало не более 25 священников и 2 епископа. Они намерены увеличивать количество сторонников, но это - путь в никуда. Создается маленькая маргинальная структура, которую будут поддерживать верующие. Ведь именно они являются основой любой церкви. Будем вспоминать про Филарета и его церковь, только когда он сделает очередное провокационное заявление. Которое, впрочем, не будет иметь никаких реальных последствий.

Почетный патриарх Филарет отменил решение Объединительного собора о ликвидации Киевского патриархата и заявил, что он продолжает существовать. Это произошло на соборе Филарета во Владимирской церкви. Он пригласил всех архиереев УПЦ КП. Однако откликнулись только двое - митрополит Иоасаф, который возглавляет епархию в российской Белгородской области, и его викарий Петр. Остальные присутствующие были верующие.