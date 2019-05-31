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воскресенье, 02 июня 2019 20:23

Рассказали, чего ждать Украине от новой промышленной революции

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Рассказали, чего ждать Украине от новой промышленной революции
Игорь Бураковский: в информационную эру общество думает обо всем и ни о чем. Это позволяет манипулировать общественным мнением. Фото: Тарас Подолян

Нас ожидает новый виток промышленной революции. Это - естественный этап развития общества.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"Раньше для обработки данных использовали ламповые компьютеры, сейчас технологии качественно изменились, и теперь речь идет о широком применении искусственного интеллекта, который повлияет на все стороны жизни общества", - считает эксперт.

Промышленная революция много меняет в отношениях между людьми, отмечает он.

"Немало вопросов решается онлайн. То, что раньше делал человеческий мозг, сейчас выполняет компьютер. Любая страна ищет ответы на вызовы "Революции 4.0" (четвертая промышленная революция. - Gazeta.ua), ведь она вносит в нашу жизнь вещи, которые меняют наши представления о мире в целом и сложившиеся экономические связи в частности. Например, сегодня стали очень популярными 3D-принтеры. Но их появление привело к снижению торговли вещами, которые теперь можно напечатать. Раньше, чтобы открыть телеканал нужны были огромные деньги. С появлением интернета, это может позволить себе чуть ли не каждый", - объясняет Игорь Бураковский.

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Но по его словам, люди вынуждены потреблять большое количество информации. В ней трудно ориентироваться.

"На один вопрос можно получить тысячи ответов. Чтобы "Революция 4.0" была эффективной, нужно улучшать качество образования. Люди должны знать не только, как работает компьютер, но и иметь навыки критического мышления. А вот для государства вызовы четвертой промышленной революции заключаются в сфере управления. В части кибербезопасности электронного управления.
К сожалению, наши политики не говорят на такие стратегические темы. Это - проблема. В информационную эру общество думает обо всем и ни о чем. Это позволяет манипулировать общественным мнением", - добавляет экономист.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.

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