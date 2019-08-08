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четверг, 08 августа 2019 15:25

Рассказали, чего стоит ожидать после визита Зеленского в Турцию

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Рассказали, чего стоит ожидать после визита Зеленского в Турцию
Сразу же по прибытии Зеленский принял участие в церемонии возложения венка в Мавзолей первого президента Турции Мастафы Кемаля Ататюрка. После этого президент Украины побывал на открытии центра крымскотатарской диаспоры и встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Их личная беседа длилась около двух часов. Фото: 5 канал

Турция - наш сосед в Черном море. Она задействована в большинстве структур безопасности, связанных с этим регионом. Поэтому координация наших усилий с Анкарой очень важна.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

"В последнее время динамично развиваются бизнес и торгово-экономические отношения между Украиной и Турцией. За последние пять лет добились неплохих результатов. Важно сохранить эту тенденцию. Многие наши граждане ездят в Турцию отдыхать. Анкара очень заинтересована в наших туристах. Эта страна является воротами в Ближний Восток. учитывая сирийскую войну, они сейчас закрыты. Но впоследствии этот регион может попасть в поле зрения украинских геополитических интересов. Нам надо сохранять хорошие отношения с Анкарой", - объясняет эксперт.

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Большинство заявлений Зеленского и Эрдогана были традиционными, считает он.

"Интересна идея совместно улучшать безопасность Черноморского региона. Но надо говорить предметно и четко обсуждать каждый шаг. Пока непонятно, как государства хотят достичь этого. Украина заинтересована, чтобы Турция помогала нам освобождать пленных. Поднимала на международных площадках вопрос оккупации Крыма. О создании общей зоны свободной торговли говорят уже около 10 лет. Нет колокольчиков, которые свидетельствовали бы, что это ускорится. Есть разногласия. Анкара хочет защитить свой рынок от дешевой украинской сельскохозяйственной продукции", - говорит Игорь Семиволос.

По его мнению, Эрдоган в отношениях с Россией демонстрирует хорошую мину при плохой игре.

"Турция не может действовать в Сирии без координации с Кремлем. Очень заинтересована в российских рынках сбыта. Поэтому не стоит рассчитывать на ухудшение отношений между Анкарой и Москвой.
Еще Зеленский посетил Вселенского патриарха. Варфоломей много делает для утверждения Поместной церкви Украины. Не встретиться с ним было бы неправильно", - добавляет международник.

Президент Украины Владимир Зеленский поехал с рабочим визитом в Турцию. Он продлится два дня - 7-8 августа.

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