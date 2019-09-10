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суббота, 14 сентября 2019 20:23

Рассказали, будут ли конфликты между правительством и Зеленским

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Рассказали, будут ли конфликты между правительством и Зеленским
Леонид Швец: Никто не заинтересован конфликтовать с президентом. Могут просто выбросить из команды и поставить другого. Фото: Сергей Старостенко

Новый премьер Алексей Гончарук достаточно адаптивная человек. Он - не тот, кто бы пошел на конфликт с президентом.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"Пока Зеленский остается движущей силой изменений. Никто не заинтересован конфликтовать с президентом. Могут просто выбросить из команды и поставить другого. Лидер очень важен. Это видно на примере партии "Голос". Это хороший политический проект. Но Вакарчук - неубедительный, поэтому партия потеряла позиции", - считает он.

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Но, по словам эксперта, помимо воли к изменениям, у президента ничего нет и он это признает.

"Его энергия подпитывает всех. Одинаково ведет себя перед камерами и без. Фактически люди избрали президентом такого, как они сами. Но он не знает, как лучше менять страну и что именно делать. Для этого нужны специалисты. По такому критерию выбирали правительство", - добавляет Леонид Швец.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.

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