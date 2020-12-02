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среда, 02 декабря 2020 12:48

Ранняя зима: Украина оказалась между двумя циклонами

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Ранняя зима: Украина оказалась между двумя циклонами
На Западе, значительной территории юга и Винницкой области будет преобладать сухая погода. Фото: pixabay.com

Украина оказалась между циклоном с северо-запада Европы и небольшим циклоном с юга Италии.

С северо-востока на нас давит мощный холодный антициклон, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

3 декабря атмосферный фронт подвинется восточнее. Задержится снегом и дождем в восточных областях Украины. Осадки завтра вероятны на севере, в центре и немного в Одесской области. Подобная синоптическая ситуация провоцирует и создает условия для гололеда.

На западе, значительной территории юга и Винницкой области будет преобладать сухая погода. Ветер юго-восточный, порывистый. Температура воздуха будет колебаться от +2...-4°С. На юге ожидается + 2...6°С.

В Киеве завтра будет преобладать влажная погода, однако без каких-то серьезных осадков. На дорогах гололедица. Ночью до -2°С, а днем до + 2°С.

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4 декабря в Украине без осадков, только ночью в восточных областях местами будет снежить. Температура в восточных областях ночью -1...6°С, днем +2...-3°С. На остальной территории ночью от +2...-3°С, днем +1...6°С, на западе и юге страны до +8°С. В восточных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

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  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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