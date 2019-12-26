Ранняя диагностика онкологии станет для украинцев бесплатной

Бесплатными станут маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия , цистоскопия и бронхоскопия.Фото: Униан

В 2020 году ранняя диагностика новообразований станет для Украинских бесплатной. Это маммография, гистероскопия, эзофагогастродуоденоскопия, колоноскопия, цистоскопия и бронхоскопия.

Национальная служба здоровья Украины оплатит больницам эти услуги по повышенному тарифу.

Об этом сообщила пресс служба НСЗУ.

"Инструментальные исследования для ранней диагностики новообразований определены приоритетными услугами. На это в программе медицинских гарантий, что в полном объеме заработают в 2020 году, выделено около 1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

На исследование для ранней диагностики новообразований следует обязательно иметь направление от семейного врача или другого лечащего врача.

"Основанием для проведения бесплатных инструментальных исследований является и возраст пациента. Маммография назначается женщине 40 лет и старше, гистероскопия - от 50 лет и старше. Эзофагогастродуоденоскопия, цистоскопия, бронхоскопия для пациентов от 50 лет и старше, колоноскопия - от 40 лет и старше. эндоскопия будет нескольких видов, в частности, диагностическая, с забором анализа биопсии и с лечебной манипуляцией. Гистологические обследования тоже входят в стоимость, то есть будут бесплатными для пациента. Все обследования будут проводиться с Дотри иманням стандартов обезболивания", - обьяснили в НСЗУ.

Систему трансплантации смогут запустить только в феврале 2020 года.