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четверг, 10 июня 2021 11:47

Райцентр поплыл после мощного ливня
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В Мелитополе затопило дома разрушило дороги
Фото: ria-m.tv
В Мелитополе затопило дома разрушило дороги
В Мелитополе затопило дома разрушило дороги
В Мелитополе затопило дома разрушило дороги
В Мелитополе затопило дома разрушило дороги

В Мелитополе Запорожской области вчера, 9 июня, прошел мощный ливень с градом. Водой разрушило дороги и затопило жилые дома.

После дождя плавали пустые газовые баллоны, кастрюли, а в домах залило мебель и технику, сообщает местное издание ria-m.tv.

Больше всего от непогоды досталось переул. Речному, ул. Пушкина и Гетманской. В переул. Чехова потоками воды на улицах размыла грунт до коммуникаций.

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Коммунальные службы уже начали работать с последствиями непогоды. С утра спецтехникой вывозят кучи ила и песка, откачивают воду.

С начала июня Украину накрыли дожди с грозами. Будут идти почти каждый день во всех областях до середины месяца. Ливни больше всего затопили Житомир, Херсон, Днепр, Харьков.

7 июня в Херсоне вода залила улицы и подъезды многоэтажек. Образовались пробки. В Харькове прошел дождь с градом. Больше всего пострадали Холодногорский и Шевченковский районы.

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10
июня

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