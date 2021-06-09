Ливень затопил столичные улицы: вода поднялась на метр

Фото: Reuters

В результате мощного ливня улицы Рима, столицы Италии, затопило.

Об этом сообщило Reuters.

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Спасатели эвакуировали 40 детей и шесть воспитателей затопленного детского сада. В некоторых районах города вода поднялась почти на 1 м.

Всего спасателей за сутки в Риме вызвали более 50 раз. На дорогах осложнилось движение из-за ливня.

По словам горожан, в хаосе из-за ливня виновата местная власть. Местные обвиняют правительство в том, что инфраструктура не готова к обычным природным явлениям.

В штате Западная Бенгалия, Индия, по меньшей мере 27 жителей за последние сутки погибли от ударов молний.