Радары возвращаются на украинские дороги: где будут измерять скорость

Автор: Патрульная полиция Украины С 8 октября патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam

С 8 октября патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam. Делать это будут в местах концентрации ДТП и на аварийно-опасных участках дорог международного значения.

Патрульныебудут использовать TruCam только у дорожных знаков, что сообщают о фото- видеофиксации нарушений. А на полицейских автомобилях должны быть включены маячки синего цвета. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины.

В течение первой недели патрульная полиция будет использовать TruCam в пилотном режиме для профилактики, чтобы участники дорожного движения привыкли к нововведению.

Автор: Патрульная полиция Украины С 8 октября патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam

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"Для предотвращения злоупотреблений и коррупционных рисков устройство TruCam содержит алгоритм шифрования AES, что делает невозможным вмешательство в работу системы и любые корректировки данных. Также служба мониторинга Департамента патрульной полиции будет контролировать количество составленных административных материалов и количество сохранившихся видео", - говорится в сообщении.

Правоохранители опубликовали перечень дорог, на которых будут работать радары.

Автор: Патрульная полиция Украины С 8 октября патрульная полиция начнет использовать устройства измерения скорости TruCam

С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. За несоблюдение этого правила дорожного движения водитель будет обязан заплатить штраф 425 грн. Также с начала осени предлагают увеличить штрафы до 850 грн для водителей, которые не пристегиваются ремнями безопасности и не одевают шлем.