Рада поддержала введение электронных трудовых

Планируется пятилетний переходный период использования как электронного, так и бумажного вариантов трудовой книжки. Фото: УНН

Верховная Рада поддерживает переход на электронный вариант трудовых книжек.

Принятым в первом чтении законопроектом планируется пятилетний переходный период использования как электронного, так и бумажного вариантов трудовой книжки, передает УНИАН.

Законопроектом предусмотрено введение учета трудовой деятельности работника в электронной форме, а также законодательное урегулирование вопроса автоматического начисления пенсии по возрасту через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Предлагается определить, чтобы сведения о трудовой деятельности в Госреестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда в виде сканированных или оцифрованных копий документов вносили и работодатель, и сотрудник с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи. После внесения сведений о трудовой деятельности сотрудника в Госреестр работодатель обязан выдать ему на руки оригинал бумажной трудовой под подпись. При этом работодатель должен по требованию сотрудника делать записи о приеме на работу, увольнении и тому подобное.

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На начало августа в Украине насчитывалось 506 тыс. безработных. Среди них больше всего людей в возрасте 35-45 лет. Правда, в конце лета безработица росла медленнее, чем в предыдущие месяцы. Например, в апреле в центрах занятости зарегистрировали 149 тыс. украинцев, мае - 97 тыс., июне - 75 тыс., свидетельствуют данные Госслужбы занятости.