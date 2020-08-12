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среда, 12 августа 2020 14:56

Правительство хочет лишить украинцев бумажных паспортов

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Правительство хочет лишить украинцев бумажных паспортов
Правительство хочет, чтобы бумажные паспорта имели срок действия. Фото: radiotrek.rv.ua

Кабмин предлагает Верховной Раде принять законопроект, согласно которому паспорт-книжечку постепенно выведут из оборота.

Об этом сообщает присутствующий на заседании правительства народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Правительство предлагает, чтобы бумажные паспорта имели срок действия. То есть при следующей сроке, когда гражданам необходимо будет вклеить фото, паспорт в форме книжечки планируют заменять на пластиковую карту.

Следовательно, если вам еще не исполнилось 25 лет — вам выдадут новый паспорт, вместо того, чтобы вклеивать туда фотографию по достижении 25-летнего возраста. Если вы успеете вклеить фотокарточку в 25-летнем возрасте, то новый паспорт выдадут в 45 лет. Если же вы вклеите новую фотографию по достижении 45-летнего возраста до предполагаемого принятия законопроекта — такой паспорт будет иметь бессрочное действие.

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С 1 ноября 2016 года Кабинет министров ввел возможность оформления карт удостоверения личности (ID-карточек) для всех граждан.

С 2020 года ID-карточку и загранпаспорт можно использовать в смартфонах.

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