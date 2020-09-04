Рада хочет урегулировать движение электросамокатов и гиробордов

Законопроект должен установить правовой статус пользователей персонального легкого электротранспорта. Фото: unsplash.com

Верховная Рада хочет отнести пользователей персонального легкого электротранспорта к участникам дорожного движения.

268 народных депутатов поддержали в первом чтении соответствующий проект закона.

По словам первого заместителя председателя комитета ВРУ по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлии Клименко, документ должен урегулировать статус людей, которые пользуются персональным легким электротранспортом. Речь идет о владельцах электроскутеров, гиробордов, моноциклов и сигвеев, пишет "УНИАН".

Депутат отметила, что законопроект должен установить правовой статус пользователей персонального легкого электротранспорта, предусмотреть для них основные права и обязанности.

Таким участникам дорожного движения не позволят ездить по тротуарам. Можно будет - по специальным велосипедным дорожкам, а при их отсутствии - по краю проезжей части дороги, улицы или обочине.

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Украинцы будут обязаны использовать технически исправный и должным образом оборудованный электротранспорт. Двигаться - попутно с общим потоком транспортных средств.

Вв темное время суток и в условиях недостаточной видимости пользователи должны иметь включенную фару и выделять себя с помощью светоотражающих элементов.

Законопроект не предусматривает сертификацию этого транспорта, получение прав, дополнительных справок. То есть пользователи будут передвигаться, как и раньше. Но теперь они будут полноправными участниками дорожного движения.

Законопроект предусматривает, что при движении нельзя пользоваться средствами связи, держа их в руке. Запрещено управлять персональным легким электротранспортом в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции. Предусмотрена также ответственность за нарушение правил дорожного движения.

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады с просьбой разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении. И определить, как, где и по каким правилам могут ездить электросамокаты в городах.