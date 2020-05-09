"Рабства в Украине нет": Зеленский о выезде заработчан

Зеленский заявил, что выезд украинских заробитчан не будут блокировать. Фото: president.gov.ua/

Украина не будет блокировать выезд своих граждан за границу на заработки.

При этом для поездки на работу необходимо предоставить соответствующий контракт. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время брифинга на Закарпатье, передает Укринформ.

"Мы никому ничего не блокируем ... Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять ... Мы отпускаем граждан на эти работы - при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум на три месяца работы ", - сказал он.

"Когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой - мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином произойдет, его не выбросят на улицу", - добавил Зеленский.

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Президент сообщил, что сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинских рабочих. Среди них - Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей - пожалуйста, рабства в Украине нет", - подчеркнул президент.

Украинцы, которые уехали на заработки, рассказали, сколько зарабатывают на сезонных работах. Больше всего украинцев выехали после карантина в Польшу на сбор спаржи и клубники.