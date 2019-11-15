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пятница, 15 ноября 2019 14:26

Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе

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Работники Укрзализныци майнили криптовалюту на работе
Работники Укрзализныци воровали электричество в компании, чтобы майнить криптовалюту. Фото: Евгений Кравцов

На Тернопольщине в одном из подразделений Львовской железной дороги работники компании воровали электроэнергию.

Они подключали компьютеры к сети железной дороги, чтобы майнить криптовалюту, сообщает Укрзализныця.

Преступников обнаружила полиция вместе с департаментом безопасности компании.

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Во время осмотра помещения нашли 100 компьютеров, которые генерировали биткоины. Вся техника была подключена к электросети Укрзализныци. Поэтому с начала года предприятие потерпело убытков 1 млн грн.

Глава Укзализныци Евгений Кравцов обнародовал видео из помещения, где нашли 100 компьютеров незаконно подключенных к электросети.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Кабинет министров Украины примет решение о смене руководства Укрзализныци. Причиной называют жалобы работников предприятия на коррупцию.

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