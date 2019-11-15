Воруют на всем: правительство уволит руководителей Укрзализныци

Укрзализныця изменит руководство по решению Кабмина. Фото: delo.ua

Кабинет министров Украины примет решение о смене руководства Укрзализныци. Причиной называют жалобы работников предприятия на коррупцию.

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"Главная претензия - коррупция в Укрзализныце. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно. Конечно, люди обеспокоены тем, что могут потерять работу, но эта проблема проистекает из того, что компания очень неэффективной и убыточной. Если люди, которые работают внутри - менеджмент, руководство - занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в Укрзализныце, то нормальной работы не будет. Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили", - сообщил глава правительства Алексей Гончарук в эфире "Сніданок з 1+1".

Укрзализныця обещает начать сокращение 40-50% административного персонала в 2020 году. Увольнять будут только непрофильных работников.