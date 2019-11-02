Укрзализныця обещает уволить половину работников

В Укрзализныце будут увольнять работников. Фото: img.tsn.ua

Укрзализныця обещает начать сокращение 40-50% административного персонала в 2020 году.

Увольнять будут только непрофильных работников, рассказал в интервью онлайн-проекту "12 лиц стратегии Укрзализныци" один из членов правления компании Желько Марчек.

"За один год никто не собирается уволить более сотни тысяч человек. Продолжается работа по профильным министерствам, правительствам, Всемирным банком над программой постепенной оптимизации штата в ближайшие 3-5 лет", - сказал чиновник.

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В компании уже разработали специальную дорожную карту.

"Наше ведомство платит зарплату совершенно не связанным с железнодорожными перевозками людям. Это и танцоры, и дровосеки, и лесники. На балансе компании - сотни предприятий", - рассказал Марчек.

По его словам, это советское наследие заставляет Укрзализныцю платить коммунальные услуги и налог на землю в то время, когда из 200 объектов социальной сферы прибыльными являются только 10.

Укрзализныце придется избавиться от активов, не относящихся к железной дороге, подвижному составу и средств связи. Одновременно с продажей непрофильных активов и уменьшением количества работников должна существенно расти зарплата основного производственного персонала.

В планах компании - разработать программы, которые позволят привлекать квалифицированные кадры и сделать железную дорогу привлекательной для молодежи.

Министерство инфраструктуры, Укрзализныця и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение о старте первого публичной продажи акции компании (IPO).