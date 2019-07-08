"Работаем над решениями" - в СНБО отреагировали на телемост NewsOne

Данлюк отреагировал на телемост NewsOne. Фото с открытых источников.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение о планах российских пропагандистов провести "телемост".

"Сравнивать это недоразумение с мостом" США-СССР "в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция. Сейчас нам предлагают "соединить" внутрикремлевской пропаганду с ее филиалом в Киеве и выдают это за "прорыв" в отношениях между "братскими" народами.

Прошу всех прекратить истерику. Особенно тех, кто за последние годы с позиции Президента Порошенко допустил усиления позиции кума Путина Медведчука в Украине. Тех, кто дал ему возможность выступать переговорщиком, скупить телеканалы на партнерских условиях. Тех, кто на этих же условиях позволил ему построить сверхприбыльный энергоресурсного бизнес ", - заявил Данилюк.

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Секретарь СНБО говорит, что строительство таких незаконных "мостов" уже становится специализацией России.

"Мы сильная страна должны реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники. Ведь именно на это и расчет. Количество таких провокаций будет только увеличиваться. Нам нужно держать голову холодной. Работаем над решениями", - говорит Данилюк.

Телеканал NewsOne, который связывают с кумом президента России Путина Виктором Медведчуком, проведет телемост с кремлевскими пропагандистами с "Россия 24". Соответствующий анонс озвучил в эфире российского телеканала московский пропагандист Дмитрий Киселев.