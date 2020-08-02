Пятые сутки более тысячи больных: новые данные о коронавирусе в Украине

С начала эпидемии в Украине Covid-19 подтвердили в 72 168 человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 случаев коронавирусной болезни.

Всего с начала эпидемии в стране вирус Covid-19 обнаружили у 72 168 человек.

Умерли 1725 пациентов. За последние сутки имеем 16 летальных случаев.

39 549 человек преодолели болезнь, из них за последние сутки - 235, сообщает Минздрав.

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Ситуация по регионам:

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С 1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.