Пятые сутки более тысячи больных: новые данные о коронавирусе в Украине

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 случаев коронавирусной болезни.
Всего с начала эпидемии в стране вирус Covid-19 обнаружили у 72 168 человек.
Умерли 1725 пациентов. За последние сутки имеем 16 летальных случаев.
39 549 человек преодолели болезнь, из них за последние сутки - 235, сообщает Минздрав.
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Ситуация по регионам:
Обновляется ....
С 1 августа изменились правила проведения адаптивного карантина в Украине. Позволили ослаблять или усиливать не у областях, а в отдельных населенных пунктах в соответствии с ситуацией с заболеванием.
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