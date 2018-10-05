Пятница порадует украинцов безоблачным небом

Погода будет солнечной. Фото: styler.rbc.ua

В пятницу, 5 октября, почти по всей территории Украины будет безоблачная погода без осадков.

На востоке без осадков, до +13 градусов, - пишет Уніан.

На юге Украины переменная облачность, температура до +17.В западных областях также без осадков и до +17 градусов.

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На севере Украины облачно с прояснениями, до +14.В центре осадков не прогнозируют, температура до +14 градусов.

В Киеве в пятницу дождей также не ожидается. Днем температура воздуха до +13, а вечером ожидается до +9.5 октября осадков не ожидается по всей территории страны, температура воздуха днем ​​до + 14 ... + 17 градусов.

Во время ряда заболеваний кашель может быть симптомом, поэтому очень важно своевременно на него обратить внимание и не допустить ухудшения ситуации. Предлагаем Вашему вниманию пять простых правил, которые помогут избавиться от кашля.