Как быстро вылечить кашель: 5 правил

Часто кашель выступает в роли симптома вирусной или бактериальной инфекции, поэтому в комплексе лечения можно воспользоваться противовирусными средствами или антибиотиками. Фото: из открытых источников

Во время ряда заболеваний кашель может быть симптомом, поэтому очень важно своевременно на него обратить внимание и не допустить ухудшения ситуации. Предлагаем Вашему вниманию пять простых правил, которые помогут избавиться от кашля.

Выяснить причину кашля

Прежде всего, следует установить причину кашля и начать этиотропную терапию (лечение, направленное на устранение причины возникновения заболевания). Следует начать и лечение основного заболевания.

В этом случае может применяться отхаркивающие и противокашлевые средства - по влажного кашля следует применять муколитики, а за сухого в ряде случаев рационально использовать противокашлевые.

Заметим, что очень часто кашель выступает в роли симптома вирусной или бактериальной инфекции, поэтому в комплексе лечения можно воспользоваться противовирусными средствами или антибиотиками.

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Своевременно начать лечение

Стоит помнить, что кашель сам собой не пройдет. Если же только появились некоторые симптомы кашля, не забывайте, что народные средства и ингаляции следует использовать рационально. В случае сухого кашля, достаточно будет назначения короткого курса противокашлевых препаратов.

Использовать народные средства

Народное лечение кашля следует применять только как вспомогательное на фоне с основной терапией. Ни в коем случае не пытайтесь вылечить тяжелые инфекционные заболевания с помощью народных средств, поскольку они эффективны только в комплексе с медикаментозным лечением.

Лучшие народные средства от кашля:

- имбирный чай;

- отвар из цветов гречихи;

- отвар из ромашки, чабреца, мать-и-мачехи;

- мед с лимоном.

Применять ингаляции

Паровые ингаляции - весьма эффективный метод лечения кашля, который способствует викашлюванню мокроты. Чтобы эта процедура была качественной и эффективной, можно использовать специальные ингаляторы или применять аромалампу. Если же у вас нет подобных устройств, то можно просто дышать паром, идущий от вареного картофеля.

Чтобы получить лучший эффект в ингаляций можно добавить эфирные масла. В частности, выраженным муколитическим эффектом обладают масла кедра, эвкалипта, чайного дерева и шалфея.

Пить много жидкости

Питье теплой жидкости способствует разжижению мокроты и повышает скорость его выведения. Рекомендуется пить чай с малиной, фруктовые и овощные соки, а также негазированную воду.

С осенним периодом приходит пора простуд. В городе за высокой концентрации людей всегда есть риск заразиться вирусной или бактериальной инфекцией. Чтобы этого избежать, надо выполнять несколько советов.