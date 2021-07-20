Пять самых дорогих отелей на Азовском море с европейским сервисом

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Часто украинцы жалуются на отсутствие жилья на отечественных морских побережьях, который бы отвечал сервису зарубежных отелей.

Gazeta.ua отобрала пять самых дорогих отелей на побережье Азовского моря, которые соответствуют европейским критериям: чистые и укомплектованы номера, уборка, бесплатная еда, наличие бассейна, детских зон и бесплатный Wi-Fi.

Отель Grand Sofia Hotel & Spa расположен на острове Бирючий, в экологически чистой зоне вблизи Азово-Сивашского заповедника. Трехэтажное здание построено так, что с каждого из 44 номеров видно море. Отель предлагает собственный просторный пляж с шезлонгами и зонтиками, открытый бассейн, SPA зону с тренажерным залом, массажными кабинетами и соляной комнатой, ресторан, караоке-бар, детская анимация.

Номера от 2800 грн за двоих в сутки до 4900 грн.

Отель предлагает только бесплатные завтраки.

Рок-отель "Клеопатра" расположен в поселке Кирилловка. Позиционирует себя как трехзвездочный. К услугам гостей ресторан, сезонный открытый бассейн, бар и общий лаунж. Можно поиграть в настольный теннис. Во всех номерах есть телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и отдельная ванная комната. Стойка регистрации работает круглосуточно. Гостям предоставляются услуги трансфера. С балкона всех номеров открывается вид на сад.

Каждое утро подается завтрак по меню.

Имеющиеся номера от 2665 грн за сутки до 6350 грн.

Отель BARCELONA расположен в селе Геническа Горка, в 800 метрах от пляжа Мелиоратор. К услугам гостей ресторан, бесплатная собственная парковка, бар и терраса.

В каждом номере есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и отдельная ванная комната.

Гостям отеля подается полный английский / ирландский завтрак.

Цены: от 1500 грн до 3700 грн за номер в сутки.

Отель "Медуза" расположен на побережье в поселке Счастливцево. Гости отеля с видом на море могут освежиться в открытом плавательном бассейне, заказать вкусные блюда в ресторане и отдохнуть с напитками в гостиничном баре.

В номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном. Гости могут поиграть в бильярд, настольный теннис и дартс, а также взять напрокат автомобиль.

Гостям отеля "Медуза" подают завтрак.

Цены: от 1997 грн до 3400 грн в сутки.

Рекреационный комплекс "Прибой" находится в курортном поселке Приморск, в 20 м от пляжа. Каждый номер оснащен кондиционером, сейфом, электрическим чайником. Ванная комната укомплектована туалетно-косметическими принадлежностями, феном, умывальником, душем. Есть массаж, косметические услуги, парикмахерская, открытый бассейн, детский бассейн, шезлонги, для детей есть специально оборудованная детская комната, детская игровая площадка. На рецепции есть терминал для оплаты картой. Среди спортивных развлечений есть фитнес, настольный теннис. На территории функционируют кафе, рестораны, где готовят блюда украинской кухни. Бесплатное трехразовое питание.

Цены: от 1800 грн за сутки до 6500 грн в сутки.