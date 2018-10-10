"Пьяный, а все равно выбросил окурок в урну" - эксперт о наиболее европейском городе Украины

Алексей Ковжун: Европа - это когда твоя зона комфорта заканчивается не d подъезде. Она охватывает вtcm твоq город, а в идеале - страну. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Есть поговорка, что европейцем в России является царь. Власть цивилизованная, народ - нет. У нас обратная ситуация. Общество более зрелое, чем институты.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал политтехнолог Алексей Ковжун.

"Я видел Европу в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Был свидетелем двух красноречивых случаев. С друзьями поздно вечером шел через парк. Были немного навеселе, громко разговаривали. На скамейке сидели парень с девушкой и смотрели кино с лэптопа. Даже не подняли головы, чтобы посмотреть, кто проходит мимо. Еще несколько метров. У ресторана у очень пьяного мужчины выпадает из рук сигарета. Пошатываясь, он поднимает окурок, проходит несколько метров и выбрасывает в мусорку. Эти люди были дома. Европа - это когда твоя зона комфорта заканчивается не в подъезде. Она охватывает все твой город, а в идеале - страну", - говорит он.

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По мнению эксперта, в глазах сегодняшней Европы мы выглядим как определенная помеха.

"Типа "Чуваки, завязывайте уже. Мы не будем разбираться, кто первый начал. С 1945 года не было войны на континенте, а вы нам статистику портите". Европейцы должны осознать, что мы отделяем их от варваров, сдерживаем орду. И Запад начинает это понимать. "Помогают" нам в этом Владимир Владимирович и его друзья.

Когда-то говорил с одним британским журналистом. Он называл войну конфликтом, а россиян на Донбассе - повстанцами. Я ему обрисовал следующую картину. В Лондоне есть 350 тысяч россиян. В один прекрасный день на Темзе всплывает подводная лодка и через матюгальник с московским акцентом просит, чтобы в парламенте говорили по-русски. Толерантный британец до сих пор нехорошо смотрит в мою сторону", - политтехнолог.

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Країна" от 11 октября.