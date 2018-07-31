Пьяные водители и технические неисправности: правоохранители проверили 28 тысяч автобусов

В полиции рассказали о результатах операции "Перевозчик". Фото: Hk

Во время операции "Перевозчик" правоохранители осмотрели около 28 тысяч автобусов, среди них 764 оказались технически неисправными.

Также среди осмотренных микроавтобусов 148 были переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов. Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич.

Во время проверок было выявлено более 5 тысяч водителей, допустивших нарушения законодательства.

"Среди них - 21 человек, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 45 водителей не прошли предрейсового медицинского осмотра или не было проведено предрейсового контроля технического состояния транспортных средств", - рассказал Фацевич.

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Он отметил, что 81 водитель управлял транспортным средством без необходимых лицензионных документов.

На дорогах заработает скоростной контроль. Патрульные начнут использовать радары. Сначала соблюдения скорости проверять вручную. Позже на полицейские автомобили установят тестеры.