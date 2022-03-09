ПВО работает: Генштаб показал уничтоженные вражеские цели над зоной ООС и Киевщиной

Штурмовики и бомбардировщики Командование Воздушных Сил ВСУ работают на разных стратегических направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

Средства противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины уничтожили по меньшей мере восемь воздушных целей в районе проведения Операции объединенных сил и Киевской области за двое суток, 8 и 9 марта. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Истребительная авиация, подразделения зенитных ракетных войск С-300 и Бук-М1 уничтожили 4 штурмовика Су-25 и два вертолета российских оккупантов. Также есть подтверждение на две сбитые крылатые ракеты.

Штурмовики и бомбардировщики Командование Воздушных Сил ВСУ по разным стратегическим направлениям продолжают поддерживать действия Сухопутные войска ВС Украины и наносят ракетно-бомбовые удары по колоннам вражеской техники.

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Оккупационные войска России продолжают сосредоточивать основные усилия на окружении Киева, захвате Сум, Харькова, Мариуполя, Николаева, свидетельствуют данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Согласно им, враг также стремится обеспечить сухопутные коридоры между оккупированным Крымом и континентальной частью России. Не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.