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среда, 02 марта 2022 15:51

"Путин весь в крови" - карикатуристы создали шаржи в президенты России
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В Украине неделю идет война с Россией. В поддержку Украины сегодня, 2 марта, вышел очередной номер известного французского сатирического журнала "Charlie Hebdo" с карикатурой на российского президента Владимира Путина. На рисунке изображен человек, похожий на президента России, в виде полуголой обезьяны, маленькие гениталии которой нависают над кнопкой ядерного оружия.

В последние дни художники из разных стран создают карикатуры на Путина. Авторы сатирических рисунков используют символы русской культуры, чтобы высмеивать русского президента. Gazeta.ua собрала шаржи на Путина.

Британское издание The Times создало шарж, на котором изобразили мужественного и великого президента Владимира Зеленского и мизерного Владимира Путина, стоящего на куче уничтоженных танков, держа в руках "Свои требования" для остановки боевых действий.
Фото: The Times
2 марта вышел очередной номер известного французского сатирического журнала Charlie Hebdo с карикатурой на российского президента Владимира Путина. На рисунке изображен человек, похожий на президента России, в виде полуголой обезьяны, маленькие гениталии которой нависают над кнопкой ядерного оружия.

Британское издание The Times 1 марта создало шарж, на котором изобразили мужественного и великого президента Владимира Зеленского и мизерного Владимира Путина, стоящего на куче уничтоженных танков, держа в руках "Свои требования" для остановки боевых действий.

Бельгийский художник Lectrr превратил путина в матрешку, чтобы показать как работает "русская дипломатия". Латвийский карикатурист Земгус Захаранс подписал рисунок: "Россия убивает надежду на мир, но ее правитель указывает на Украину. "Это они".

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Словацкий карикатурист изобразил Путина, что неправильно понял происхождение названия Украины и решил "украять" - отрезать кусок территории как торт. Венесуэльский карикатурист Фернандо Пинилья выразил свое видение текущей ситуации, изобразив Путина как символ смерти.

Украинские художники поднимают боевой дух нашей армии и народа, создавая вдохновляющие картины, стихи о военных и гражданских во время вторжения страны-агрессора России. Gazeta.ua собрала произведения, показывающие реальное положение вещей в Украине.

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