"Путин весь в крови" - карикатуристы создали шаржи в президенты России

В Украине неделю идет война с Россией. В поддержку Украины сегодня, 2 марта, вышел очередной номер известного французского сатирического журнала "Charlie Hebdo" с карикатурой на российского президента Владимира Путина. На рисунке изображен человек, похожий на президента России, в виде полуголой обезьяны, маленькие гениталии которой нависают над кнопкой ядерного оружия.

В последние дни художники из разных стран создают карикатуры на Путина. Авторы сатирических рисунков используют символы русской культуры, чтобы высмеивать русского президента. Gazeta.ua собрала шаржи на Путина.

Фото: The Times

Британское издание The Times 1 марта создало шарж, на котором изобразили мужественного и великого президента Владимира Зеленского и мизерного Владимира Путина, стоящего на куче уничтоженных танков, держа в руках "Свои требования" для остановки боевых действий.

Бельгийский художник Lectrr превратил путина в матрешку, чтобы показать как работает "русская дипломатия". Латвийский карикатурист Земгус Захаранс подписал рисунок: "Россия убивает надежду на мир, но ее правитель указывает на Украину. "Это они".

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Словацкий карикатурист изобразил Путина, что неправильно понял происхождение названия Украины и решил "украять" - отрезать кусок территории как торт. Венесуэльский карикатурист Фернандо Пинилья выразил свое видение текущей ситуации, изобразив Путина как символ смерти.

Украинские художники поднимают боевой дух нашей армии и народа, создавая вдохновляющие картины, стихи о военных и гражданских во время вторжения страны-агрессора России. Gazeta.ua собрала произведения, показывающие реальное положение вещей в Украине.