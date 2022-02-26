"Нашу Украину не победить": украинцы создают "убийственные" послания оккупантам

В Украине третий день идет полномасштабная война с Россией. Пока наши военные защищают территории, гражданские украинцы активно поднимают боевой дух в соцесетях - постят забавные картинки, фото и сообщения об оккупантах и ​​президенте страны-агрессоре Владимире Путине.

Gazeta.ua собрала самые яркие посты из соцсетей.

Фото: Соцсети

Укравтодор создал новый "путевод" специально для россиян, чтобы те "лучше ориентировались". На знаке во все стороны указали дорогу "На х*й". Вместе с тем Укравтодор призвал граждан демонтировать настоящие указатели, чтобы оккупанты не могли найти нужное направление. А "Укрзалізниця" запустила поезд с подписью "Путин ху*ло".

Советник главы МВД Антон Геращенко предложил владельцам различных щитов поучаствовать в психологической войне против России.

"Расскажу вам, что такое психологическая война! Обращаюсь ко всем владельцам наружной рекламы Украины! Сделайте наш вклад в общую победу над врагом! Каждый самостоятельно и за свой счет размещает на своем носителе рекламы лозунги типа "Россия, иди на х*й", или мягче типа - "Оккупанты - прочь из Украины", написал он.

25 февраля российские оккупанты предложили украинским защитникам Змеиного острова сдаться в плен. Один из военных ответил "Русский корабель, иди на х*й". Тогда в результате атаки погибли 13 украинских военнослужащих. Сейчас эта фраза стала широкоупотребительной, картинку с ней пользователи соцсетей ставят на заставку. Эта же фраза появилась на электронном щите над Бориспольском шоссе.

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25 февраля на юге Украины мужчина самостоятельно останавливал колонну российской бронетехники, которая продвигалась в глубь страны. На столичной Оболони два парня, которых киевляне назвали "пацанами из района", сами остановили БТР. Об этих случаях журналист Игорь Мосийчук написал в Facebook. Вместе с тем привел аргументы, почему россиянам нас никогда не победить, потому что "гопники" отжали у россиян БТР голыми руками, бросив в них асфальт. Мужик останавливал танки, выйдя на дорогу. Какая-то женщина говорила "кладите себе семечки в карманы, чтобы когда вы сдохнете, прорастали подсолнухи".

Журналист Эльдар Сарахман опубликовал пост в Facebook об абсурдности теории московской пропаганды "защищать русскоговорящих":

"Представляете шок этих всех свинособак, когда их всех ловят такие же русскоязычные харьковчане или сумчане и *бут их же языком.

"Не уважаемый московит, добро пожаловать в ад", а полугопницкой "Ты чего бляд* приперся на нашу землю". Представляете, как у них искрит в голове? Все эти Ростовы, Саратовы, Красноярски, приехавшие на "учение кошмарить хохлов".

Отечественные звезды активно призывают украинцев сохранять спокойствие, не паниковать, записываться в ряды терробороны и оперативно предоставлять Службе безопасности Украины информацию о сепаратистских призывах и мародерстве.